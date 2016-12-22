KNAB вновь оштрафовал мэра Резекне Барташевича

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 70 евро председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича («Согласие») за незаконное предоставление помещений самоуправления депутату Европарламента Андрею Мамыкину («Согласие»).

Как сообщили в бюро, Барташевич заключил с Мамыкиным договор о том, что уполномоченное лицо евродепутата в мае этого года в течение нескольких недель сможет по рабочим дням находиться в помещениях Резекненской городской думы, чтобы собирать подписи жителей Латвии под письмом комитету Европарламента о правах голоса неграждан Латвии и Эстонии. Платы за использование помещений Резекненской городской думы договор не предусматривал.

Закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица предусматривает, что имущество публичного лица запрещено передавать частному лицу или коммерческому обществу в безвозмездное пользование, а Барташевич, сдав евродепутату помещения бесплатно, эту норму нарушил.

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KNAB констатировало, что Барташевич допустил это нарушение по неосторожности

. Бюро применило к нему штраф в размере 70 евро, который мэр Резекне уже выплатил.

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Как сообщалось, в прошлом году бюро оштрафовало Барташевича на 150 евро за неразрешенное использование газеты самоуправления «Резекнес Вестнесис». Мэр разместил в издании публикацию о защите своего имени и достоинства, а также о мерах, предпринятых им, чтобы отозвать информацию о себе, опубликованную в других изданиях.

KNAB сочло, что такая публикация не связана с целью издания газеты - информировать горожан о работе муниципалитета и развитии города.

Бюро также констатировало, что Барташевич допустил нарушение по неосторожности.

В свою очередь в 2014 году бюро оштрафовало мэра Резекне на 120 евро за нарушения ограничений, установленных для должностного лица. Барташевич как представитель самоуправления-держателя долей капитала ООО «Резекненская больница» принял решение выплатить увольняющейся по собственной инициативе члену правления больницы выходное пособие в размере двух месячных зарплат, тогда как закон предусматривает, что выходное пособие выплачивается члену правления только в том случае, если он досрочно отзывается с должности самоуправлением. В данном случае бюро также пришло к выводу, что Барташевич совершил нарушение по неосторожности.