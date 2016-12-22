KNAB вновь оштрафовал мэра Резекне Барташевича

Александр Барташевич
 

Александр Барташевич. Фото: Evija Trifanova / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 70 евро председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича («Согласие») за незаконное предоставление помещений самоуправления депутату Европарламента Андрею Мамыкину («Согласие»).

Как сообщили в бюро, Барташевич заключил с Мамыкиным договор о том, что уполномоченное лицо евродепутата в мае этого года в течение нескольких недель сможет по рабочим дням находиться в помещениях Резекненской городской думы, чтобы собирать подписи жителей Латвии под письмом комитету Европарламента о правах голоса неграждан Латвии и Эстонии. Платы за использование помещений Резекненской городской думы договор не предусматривал.

Закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица предусматривает, что имущество публичного лица запрещено передавать частному лицу или коммерческому обществу в безвозмездное пользование, а Барташевич, сдав евродепутату помещения бесплатно, эту норму нарушил.

Еще по этой теме
В Риге «засекли» жену мэра Резекне на служебной машине мужа

В Риге «засекли» жену мэра Резекне на служебной машине мужа

Ездила ли супруга мэра Резекне на автомобиле думы в Ригу? KNAB проверит

Ездила ли супруга мэра Резекне на автомобиле думы в Ригу? KNAB проверит

KNAB констатировало, что Барташевич допустил это нарушение по неосторожности

. Бюро применило к нему штраф в размере 70 евро, который мэр Резекне уже выплатил.

Реклама

Как сообщалось, в прошлом году бюро оштрафовало Барташевича на 150 евро за неразрешенное использование газеты самоуправления «Резекнес Вестнесис». Мэр разместил в издании публикацию о защите своего имени и достоинства, а также о мерах, предпринятых им, чтобы отозвать информацию о себе, опубликованную в других изданиях.

KNAB сочло, что такая публикация не связана с целью издания газеты - информировать горожан о работе муниципалитета и развитии города.

Бюро также констатировало, что Барташевич допустил нарушение по неосторожности.

В свою очередь в 2014 году бюро оштрафовало мэра Резекне на 120 евро за нарушения ограничений, установленных для должностного лица. Барташевич как представитель самоуправления-держателя долей капитала ООО «Резекненская больница» принял решение выплатить увольняющейся по собственной инициативе члену правления больницы выходное пособие в размере двух месячных зарплат, тогда как закон предусматривает, что выходное пособие выплачивается члену правления только в том случае, если он досрочно отзывается с должности самоуправлением. В данном случае бюро также пришло к выводу, что Барташевич совершил нарушение по неосторожности.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота Hi-Tech

В Южной Корее создали гигантского человекоподобного робота

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола Wo&Men

Трансгендер прославился в Сети шокирующими кадрами смены пола

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей Wo&Men

Стилист Ким Кардашян поделился секретом модных бровей

Охрана Беллуччи жестоко избила российских журналистов Showbiz

Охрана Беллуччи жестоко избила российских журналистов

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры Showbiz

Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

TVNET спрашивает

Поддерживаешь ли ты идею разрешить использование просроченных продуктов? 9

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU/- ...
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 