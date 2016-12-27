Линдерман: арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - мастер ЛДз

Владимир Линдерман
 

Владимир Линдерман. Фото: Ieva Čīka / LETA

 

Арестованный по подозрению в шпионаже житель Латвии - долголетний работник ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александр Красноперов, сообщил агентству ЛЕТА пророссийский активист Владимир Линдерман, за различные нарушения сам не раз попадавший в поле зрения Полиции безопасности (ПБ).

По его словам, Красноперов, около 20 лет работавший в ЛДз мастером, сфотографировал перемещавшуюся по железной дороге технику НАТО, поместил фотографии в соцсетях или переслал каким-то лицам в Россию.

После задержания Красноперов был помещен в Елгавскую тюрьму и уволен с работы.

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Возможно, он является членом партии «Согласие», заявил Линдерман. Лидер партии, мэр Риги Нил Ушаков не смог сказать агентству ЛЕТА, так ли это, и посоветовал обратиться с этим вопросом к лицам, отвечающим за список членов партии. Однако эти лица сейчас находятся в отпуске.

Линдерман со ссылкой на министра внутренних дел Рихарда Козловскиса сказал, что задержать Красноперова, по всей вероятности, позволили вступившие в силу в мае 2016 года поправки к Уголовному закону, увеличившие количество видов разглашения информации, считающихся шпионажем.

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В конце ноября ПБ сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже. В рамках этого уголовного процесса было проведено пять обысков. В качестве меры в отношении задержанного избран арест.

В Управлении мест заключения агентству ЛЕТА не сообщили, находится ли названный Линдерманом человек в Елгавской тюрьме, сославшись на тайну следствия.

Директор по безопасности ЛДз Лайнис Камалдиньш подтвердил агентству ЛЕТА, что ПБ задержала работника ЛДз, против которого начато уголовное дело о незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи иностранному государству.

«В соответствии с законом о труде трудовые отношения с работником остаются в силе, но фиксируется его отсутствие. ЛДз сотрудничает с ПБ, предоставляя необходимую информацию», - сказал Камалдиньш.

Также он заверил, что при перевозке военных грузов ЛДз выполняет все требования Минобороны.


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