«Отношения между США и Балтийскими странами являются наиболее важными за последнее время»

Сенатор США Джон Маккейн
 

Сенатор США Джон Маккейн. Фото: Postimees/LETA

Отношения между США и Балтийскими странами сейчас, возможно, важнее, чем за долгое время, сказал во вторник находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн.

"Мой месседж, от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранять американские присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев, которые сейчас находятся с нами в Афганистане», - сказал Маккейн на прошедшей в Таллинне совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции.

«11 сентября (2001 года) произошло нападение не на Эстонию, а на США.

Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на нападение на США»,

- добавил сенатор.

Еще по этой теме
Латвию посетит делегация конгрессменов США, включающая Джона Маккейна

Латвию посетит делегация конгрессменов США, включающая Джона Маккейна

Интервью сенатора Маккейна: про Балтию, США и Россию

Интервью сенатора Маккейна: про Балтию, США и Россию

Маккейн: США утратили мировое лидерство

Маккейн: США утратили мировое лидерство

«В то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, видим продолжение агрессии в Крыму и на востоке Украины и сохраняющуюся угрозу для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени», - сказал Маккейн в ответ на вопрос о безопасности Балтийских стран и сотрудничестве между США и странами Балтии.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 343000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован Showbiz

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Максим Галкин и Алла Пугачева показали страстные поцелуи Wo&Men

Максим Галкин и Алла Пугачева показали страстные поцелуи

Названы лучшие модные видео года Wo&Men

Названы лучшие модные видео года

Летающую новогоднюю елку показали на видео Hi-Tech

Летающую новогоднюю елку показали на видео

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE ENGINEER
SOFTWARE ENGINEER
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 