«Отношения между США и Балтийскими странами являются наиболее важными за последнее время»

Отношения между США и Балтийскими странами сейчас, возможно, важнее, чем за долгое время, сказал во вторник находящийся в Эстонии с визитом сенатор США Джон Маккейн.

"Мой месседж, от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранять американские присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев, которые сейчас находятся с нами в Афганистане», - сказал Маккейн на прошедшей в Таллинне совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции.

«11 сентября (2001 года) произошло нападение не на Эстонию, а на США.

Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на нападение на США»,

- добавил сенатор.

Еще по этой теме

«В то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, видим продолжение агрессии в Крыму и на востоке Украины и сохраняющуюся угрозу для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени», - сказал Маккейн в ответ на вопрос о безопасности Балтийских стран и сотрудничестве между США и странами Балтии.