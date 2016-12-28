Маккейн заверил Бергманиса в поддержке Латвии США

Джон Маккейн
 

Джон Маккейн. Фото: Edijs Pālens / LETA

Американский сенатор Джон Маккейн сегодня выразил министру обороны Раймонду Бергманису поддержку США как стратегического партнера Латвии в укреплении ее обороноспособности, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.

Во время встречи Бергманиса и командующего Национальными вооруженными силами Раймонда Граубе с американскими сенаторами Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушаром обсуждались актуальныне вопросы региональной безопасности и дальнейшее двухстороннее сотрудничество.

Бергманис выразил твердую уверенность в том, что Латвия, приняв бюджет 2017 года, идет по пути укрепления и развития обороноспособности, проявив себя как сильную страну-члена НАТО и стратегического партнера США.

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Маккейн отметил значение кибер-обороны в предотвращении всеобщих угроз.

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Сегодня американские сенаторы посетили штаб Земессардзе и встретились с командиром Земессардзе Айнаром Озолиньшем.

Как сообщалось, с двухдневным визитом в Латвию сегодня прибыла делегация американских сенаторов под руководством республиканца Джона Маккейна.

В состав делегации входят также сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Эми Клобушар. Их визит в Ригу - часть более широкой региональной поездки, во время которой сенаторы посещают Грузию, Эстонию, Литву, Черногорию и Украину.

В Риге у сенаторов предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, министром обороны Раймондом Бергманисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце.



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