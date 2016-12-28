Маккейн заверил Бергманиса в поддержке Латвии США

Американский сенатор Джон Маккейн сегодня выразил министру обороны Раймонду Бергманису поддержку США как стратегического партнера Латвии в укреплении ее обороноспособности, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.
Во время встречи Бергманиса и командующего Национальными вооруженными силами Раймонда Граубе с американскими сенаторами Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушаром обсуждались актуальныне вопросы региональной безопасности и дальнейшее двухстороннее сотрудничество.
Бергманис выразил твердую уверенность в том, что Латвия, приняв бюджет 2017 года, идет по пути укрепления и развития обороноспособности, проявив себя как сильную страну-члена НАТО и стратегического партнера США.Еще по этой теме
Участники встречи сошлись во мнении о создаваемой Россией угрозе и наблюдаемым в последние годы увеличением военной активности с неясными целями.
Маккейн отметил значение кибер-обороны в предотвращении всеобщих угроз.
Сегодня американские сенаторы посетили штаб Земессардзе и встретились с командиром Земессардзе Айнаром Озолиньшем.
Как сообщалось, с двухдневным визитом в Латвию сегодня прибыла делегация американских сенаторов под руководством республиканца Джона Маккейна.
В состав делегации входят также сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Эми Клобушар. Их визит в Ригу - часть более широкой региональной поездки, во время которой сенаторы посещают Грузию, Эстонию, Литву, Черногорию и Украину.
В Риге у сенаторов предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, министром обороны Раймондом Бергманисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце.