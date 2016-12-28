Вейонис и Вешняков выступили за активизацию работы межправительственной комиссии

Александр Вешняков
 

Александр Вешняков. Фото: Rinalds Ekmanis / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис и посол России в Латвии Александр Вешняков во время состоявшейся сегодня встречи сошлись во мнении о необходимости в следующем году активизировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии.

Латвия обязалась организовать заседание комиссии в первой половине 2017 гогда.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской пресс-службе, во время прощального визита Вешнякова стороны обсудили двухсторонние отношения Латвии и России, в том числе сотрудничество в области культуры, торговли, транспорта, борьбы с нелегальной миграцией и других сферах.

Еще по этой теме
«Это печально». Вешняков подвел 9-летний итог экономических отношений России и Латвии

«Это печально». Вешняков подвел 9-летний итог экономических отношений России и Латвии

Вешняков надеется на скорую нормализацию латвийско-российских отношений

Вешняков надеется на скорую нормализацию латвийско-российских отношений

Вешняков пока не раскрывает свои планы на будущее

Вешняков пока не раскрывает свои планы на будущее

Стороны положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в этом году закончила практическую работу по демаркации границы.

Реклама

Президент и посол обсудили также политический диалог ЕС и России.

Вешняков начал работу в должности посла России в Латвии в феврале 2008 года. Ожидается, что в начале следующего года его сменит Евгений Лукьянов.


    Прочитай другие статьи по этим темам:

    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Jūrmala, 225000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 93000 EUR
    Дом
    Дом, Cēsis, 83000 EUR

    reklama.vesti.lv

    Мелания Трамп пришла в церковь в неподобающем виде Wo&Men

    Мелания Трамп пришла в церковь в неподобающем виде

    Аутсайдеры 2016 года: названы худшие гаджеты Hi-Tech

    Аутсайдеры 2016 года: названы худшие гаджеты

    Пять средств от похмелья, о которых вы не знали Wo&Men

    Пять средств от похмелья, о которых вы не знали

    Обычное зрелище в австралийском туалете Hi-Tech

    Обычное зрелище в австралийском туалете

    В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook Hi-Tech

    В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook

    Латвийско-Российские отношения

    TVNET спрашивает

    Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

    Izvēlies atbildi

    lsm.lv

    Реклама



    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Krimuldas pag.
    135 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    550 000 EUR
    Дом
    Дом Sigulda
    142 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    70 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
    PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
    VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
    VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
    FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
    FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
    KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
    KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
    prisma.lv
    http://alkoutlet.lv
    Dr.Lensor

    Темы

     