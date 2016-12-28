Сенаторы США: для ситуации с безопасностью в регионе нужны единые решения

Сотрудничество США и Латвии необходимо продолжать, чтобы найти единые решения для ситуации с безопасностью в регионе и евроатлантическом пространстве. Такое мнение во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем высказали представители делегации сенаторов США.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, стороны подчеркнули значение стратегического партнерства и двухстороннего сотрудничества Латвии и США и выразили поддержку прежней политике региональной безопасности и конкретным планируемым шагам по укреплению сотрудничества ЕС и НАТО, в том числе в сфере кибер-безопасности и стратегической коммуникации.

Американские сенаторы одобрили готовность Латвии увеличить расходы на оборону и проделанную работу по укреплению обороны и международной безопасности, особо отметив сотрудничество в Афганистане.

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В контексте членства Латвии в ОЭСР была дана оценка проведенным реформам и обсуждены возможности сотрудничества в сфере снижения рисков, связанных с легализацией преступно нажитых средств.

Во время встречи с председателем Сейма Инарой Мурниеце и депутатами сенаторы заверили, что США продолжат обеспечивать ощутимое военное присутствие для обороны Балтии и подчеркнули, что в Конгрессе США есть твердая поддержка сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией.





























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Мурниеце отметила, что визит американских сенаторов происходит в примечательное время, когда растет необходимость активно сотрудничать и обмениваться мнениями по важным вопросам. Сенаторы заверили в готовности продолжать активный обмен визитами, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Спикер Сейма поблагодарила США за «последовательную поддержку» Латвии - и на пути к восстановлению независимости, и сейчас, когда Латвия сталкивается с целым рядом вызовов для безопасности, в том числе с такими гибридными угрозами как проводимая Кремлем пропаганда и кибер-угрозы.

Стороны выразили уверенность в необходимости объединить силы для борьбы с этими угрозами.

Как сообщалось, с двухдневным визитом в Латвию сегодня прибыла делегация американских сенаторов под руководством республиканца Джона Маккейна.

В состав делегации входят также сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Эми Клобушар. Их визит в Ригу - часть более широкой региональной поездки, во время которой сенаторы посещают Грузию, Эстонию, Литву, Черногорию и Украину.