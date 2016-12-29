Карлис Даукштс: Киссинджер смотрит на страны Балтии очень сдержанно

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который после инаугурации Дональда Трампа станет посредником между США и Россией, на страны Балтии смотрит очень сдержанно, уделяя большее внимание отношениям с Китаем. Такое мнение в разговоре с агентством LETA высказал политолог Карлис Даукштс.

Не допустить сближения России и Китая

По словам Даукштса, Киссинджер давно поддерживает тесную дружбу с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в отдельных случаях Киссинджер вел «абсолютно секретные переговоры с Москвой от имени Обамы».

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Однако, как сказал политолог, Киссинджера не слишком заботят бывшие советские республики, он фокусирует свое внимание на очень враждебном отношении Трампа к Китаю. С точки зрения Даукштса, Киссинджер беспокоится, что это может сблизить Китай с Россией.

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«Киссинджер давний куратор треугольника, еще с семидесятых. Он сейчас опасается, чтоб США не подтолкнули друг к другу Китай и Россию, поэтому хочет работать активнее. Россию нельзя оставлять саму по себе, с ней надо сотрудничать. Это его дипломатический геополитический ход», – считает политолог.

Не дразнить медведя

По мнению Даукштса, Киссинджер смотрит на страны Балтии очень сдержанно. Об этом свидетельствуют прежние комментарии гуру американской дипломатии, что балтийцам надо вести себя потише и не дразнить большого медведя, то есть Россию. «Такова его позиция, и он будет ее придерживаться. Но у него нет конкретных планов по НАТО», – уверен политолог.

Отвечая на вопрос об Украине и Грузии, Даукштс допустил, что Киссинджер предложит связать украинскую экономику с Россией, но в политике сохранить демократическое направление. «Позиции Киссинджера очень тесно связаны с решением проблемы Украины», – добавил Даукштс.

Как сообщила немецкая газета Bild, на основании источников в европейских спецслужбах, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер после инаугурации Дональда Трампа станет посредником между Штатами и Россией.

93-летний Киссинджер уже начал разрабатывать для новой администрации план нормализации отношений с Москвой. Бывший госсекретарь считает, что в то время, когда усиливается Китай, диалог с Кремлем – это правильный шаг.

По информации в газете, Киссинджер призвал признать доминирование России в бывших советских республиках. Согласно плану, Трампу надо будет добиться от Москвы отмены санкций.