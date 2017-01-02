Ринкевич: новый посол России автоматически не означает новую политику

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: Evija Trifanova / LETA

Не нужно думать, что личность нового посла России в Латвии автоматически означает и новую политику, заявил в передаче Латвийского радио «В точке пересечения» министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что любой посол, особенно российский, реализует политику своей страны. «В основном эти люди выполняют инструкции, а не действуют сами на свою голову. Мы ожидаем, что посол будет действовать в рамках протоколов и вести себя соответствующим образом», - сказал министр.

Ринкевич добавил, что личность посла имеет известное значение для коммуникации, но не в реализации основных политических линий.

Кандидаты оценивались тщательно, сказал министр, но, соблюдая дипломатический протокол, не стал комментировать детали.

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«Хочу еще раз подчеркнуть - не нужно думать, что новая личность означает новую политику», - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, Латвия дала свое согласие на то, что Александра Вешнякова на должности посла РФ в Латвии сменит Евгений Лукьянов. Конкретные даты прибытия нового посла еще не названы, но предполагается, что он прибудет в Ригу в январе.

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