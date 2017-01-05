В первый день метели произошло 160 аварий, пострадало 26 человек

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадало 26 человек, что вдвое больше, чем днем ранее, сообщает Госполиция.

Травмы получили и автоводители, и пассажиры, в том числе маленькие дети, и пешеходы.

Всего зарегистрировано 161 ДТП. Составлено 425 протоколов, в том числе 52 за превышение разрешенной скорости движения, два за вождение в пьяном виде и три протокола за агрессивное вождение.

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Как сообщалось, снежная метель и обледенение вчера серьезно затруднили передвижение транспорта по главным и региональным дорогам страны.


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