Коалиционные политики поддерживают отказ от «депутатских квот»

Политики правящей коалиции в целом поддерживают идею отказа от «депутатских квот» при утверждении государственного бюджета.

В то же время они указывают на то, что депутаты Сейма имеют право подавать предложения по всем законопроектам, в том числе бюджету, а также принимать решение об их утверждении.

Входящий в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) Крестьянский союз Латвии (КСЛ) непременно выступит против так называемых депутатских квот в бюджете следующего года, сообщил лидер КСЛ Аугуст Бригманис. Его точку зрения разделяет и Эдгар Таварс, руководитель входящей в СЗК Латвийской Зеленой партии.

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Он считает, что правильно было бы отказаться от принципа квот, постановив, что расходы бюджета распределяет Кабинет министров и утверждает Сейм.

Правительству на основе четких критериев нужно решать, кому выделять средства, делая это в тесном сотрудничестве с социальными партнерами, самоуправлениями и общественными организациями, в том числе культурными и религиозными, сказал Таварс.

Лидер «Единства» Андрис Пиебалгс свое негативное отношение к «депутатским квотам» выразил еще в начале декабря на съезде партии. Он заявил, что в 2017 году «депутатские квоты» недопустимы ни в каком виде, потому что общество считает их несправедливой привилегией. Отказ от них сделает процесс принятия бюджета более трудным, но и более профессиональным.

Представитель национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Имант Парадниекс заявил агентству ЛЕТА, что

для нацблока никогда не было приемлемо то, что депутатам отводятся какие-то суммы, потому что финансирование для определенных инициатив необходимо предусмотреть в бюджетной базе, когда решение по ней принимает правительство.

Это будет означать, что проекты можно будет объективно рассмотреть, а затем выделить для них финансирование.

В то же время Парадниекс подчеркнул, что у Сейма, который принимает окончательное решение по проектам законов, всегда была и будет возможность подавать свои предложения и принимать решения о перераспределении финансирования.

Как сообщалось, в прошлом году депутаты Сейма, принимая решение о бюджете 2017 года, выделили на различные проекты дополнительное финансирование на сумму более 20 млн евро. Большую часть этих предложений подали депутаты трех коалиционных партий.

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