Минблаг в прошлом году премировал 156 сотрудников на сумму свыше 110 тыс. евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство благосостояния в прошлом году выплатило 156 работникам премии за 2015 год на сумму 110 400 евро, сообщил агентству ЛЕТА представитель Минблага Эгил Зариньш.

Средний размер премии составил 708 евро, а размер самой большой премии - 1698 евро.

Как отметил Зариньш, в соответствии с законом об оплате труда работники госуправления на основе оценки результатов работы раз в год могут получить премию в размере до 75% от зарплаты.

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На вопрос о том, не выплачивал ли Минблаг премий по случаю праздников, Зариньш ответил, что в министерстве таких премий нет.

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