Пять главных вопросов к докладу разведки США о русских хакерах

 

Фото: AP/Scanpix

Американские разведслужбы опубликовали доклад «Оценка российских действий и намерений во время прошедших выборов в США», в котором напрямую обвинили российского лидера Владимира Путина в организации хакерских атак во время президентской кампании в Америке. Этот документ является публичной версией секретного доклада, в нем отсутствует часть разведданных. Представленная бумага подверглась критике, поскольку свои доводы разведка подкрепляет исключительно заявлениями о предвзятой подаче информации в российских СМИ и публичными высказываниями политиков. «Медуза» сформулировала главные вопросы, которые возникают после прочтения доклада.

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Почему в докладе нет ничего нового?

Доклад заявлен как итог всеобъемлющего анализа хакерских атак во время выборов, который поручил провести президент США Барак Обама. Разведслужбы готовили его почти месяц — и, казалось, должны были рассказать много нового и интересного. Этого не произошло: текст, представленный широкой публике, не содержит ничего такого, о чем раньше не сообщали бы представители американского правительства или СМИ со ссылкой на источники.

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К примеру, обвинения лично в адрес Владимира Путина звучали еще в середине декабря 2016-го, а о роли Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ в операции сообщалось полгода назад. Таким образом, новый документ обобщает то, что мы знали раньше, но не приводит никаких дополнительных данных.

Где доказательства?

Самое слабое место в докладе американской разведки — отсутствие конкретных доказательств,

на основе которых делаются выводы о российских кибератаках. Возможно, они есть, но широкой публике представлены не были.

Уже в предисловии документа подчеркивается, что он был сокращен перед публикацией; по данным The Washington Post, в полном тексте 50 страниц, тогда как в публичной версии только 25. Это сделано, чтобы не разглашать источники и методы сбора информации — если сейчас рассказать, откуда сведения, получить их потом по тем же каналам будет невозможно.

Что написано в закрытой части доклада, неизвестно, но по косвенным данным можно судить, что какие-то доказательства там все же имеются. Так, избранный президент США Дональд Трамп, увидев полный доклад, впервые открыто признал: Россия может быть причастна ко взлому компьютеров Демократической партии.

Почему половина доклада посвящена Russia Today?

Содержательная часть доклада (без вступления и краткого пересказа выводов) насчитывает всего 14 страниц, из которых семь посвящены деятельности российского телеканала RT (Russia Today).

Причем авторы документа честно указывают, что все семь страниц целиком взяты из отчета аналитического центра при ЦРУ, опубликованного еще в 2012 году, более свежих данных там просто нет.

Зато есть очевидные для любого знакомого с деятельностью RT человека выводы о связи телеканала с Кремлем.

Такой детальный обзор работы RT авторы используют в качестве иллюстрации к тезису о том, что российские СМИ негативно освещали кампанию Клинтон — и, наоборот, выражали предпочтение Трампу.

Как можно делать выводы о намерениях России, основываясь на словах Жириновского?

В качестве одного из свидетельств того, что Россия помогала Трампу победить на выборах, разведка США приводит высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, названного в докладе «марионеткой Кремля». 1 ноября в интервью «Комсомольской правде» политик сказал: «Если он [Трамп] победит, 9 ноября пьем шампанское!» Помимо Жириновского в докладе также упомянут «главный пропагандист Путина», ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев.

В какой мере авторы документа опирались на высказывания прокремлевских политиков и журналистов, неизвестно, но приведенные примеры вызывают недоумение. Достаточно напомнить, что в одном из своих сюжетов Киселев заявлял, что за любовь к России Трампа «могут тупо убить», а Жириновский предполагал, что избранный президент США может быть его дальним родственником. Этих цитат в докладе нет, и складывается ощущение, что к словам Жириновского и Киселева разведслужбы США относятся со всей серьезностью.

Почему разведслужбы США не могут договориться между собой о мотивах Кремля?

Единственная часть доклада, по поводу которой в американском разведывательном сообществе остаются расхождения, это мотивы Кремля для вмешательства в выборы президента США. Доклад подготовлен совместно Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством национальной безопасности (АНБ).

ЦРУ и ФБР «твердо уверены», что Россия не только хотела навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон, но и пыталась тем самым помочь избраться республиканцу Дональду Трампу.

АНБ напрямую не оспаривает выводы коллег, но выражает лишь «умеренную уверенность» в том, что очернение Клинтон было задумано для помощи Трампу. Чем вызваны такие противоречия в выводах разведчиков, неизвестно.

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