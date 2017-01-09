У Крумини не будет конкурентов в борьбе за пост госконтролера

Госконтролер Элита Круминя
 

Госконтролер Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

Нынешний государственный контролер Элита Круминя является единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность на следующий срок полномочий, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Срок выдвижения кандидатов окончился сегодня.

Кандидатуру Крумини выдвинули семь депутатов комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, а также оппозиционное Латвийское объединение регионов.

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Поддержку кандидатуре Крумини выразили коалиционные партии и президент Раймонд Вейонис.

Срок полномочий Крумини истекает 13 января 2017 года. Госконтролера назначает Сейм сроком на четыре года, и одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

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