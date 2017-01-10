Потенциальные кандидаты ВЛ-ТБ/ДННЛ в мэры Риги - Наудиньш, Колс и Брока

Романс Наудиньш
 

Романс Наудиньш. Фото: Ieva Lūka / LETA

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Брока и на предыдущих муниципальных выборах была лидером списка ВЛ-ТБ/ДННЛ в Риге и была избрана в думу, где нацблок работает в оппозиции. Позже Брока стала министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но после того как Бюро по защите Сатверсме отказалось предоставить ей допуск к государственной тайне, была вынуждена подать в отставку и восстановила мандат депутата Рижской думы.

Наудиньш в настоящее время является депутатом Сейма, председателем народнохозяйственной комиссии.

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Колс работает в комиссии по европейским делам, а также является заместителем председателя комиссии по иностранным делам.


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