Урбанович: в Латвии — болотистая безнадёга

В Латвии нет политической конкуренции, а сами жители уже не верят, что здесь что-то может измениться в принципе. В стране установилась болотистая безнадёга, вырваться из которой может помочь только чудо, заявил в эфире программы Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» депутат Сейма от оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович.

Политик признался, что уже утратил надежду объединить рассорившихся по национальному признаку латвийцев для совместного решения общих проблем: правящие партии постоянно работают над усилением противостояния в обществе.

«Все делается для того, чтобы [политическая] конкуренция была меньше, чтобы было проще управлять и делить. Сначала была приватизация, сейчас еврофонды — всегда можно что-то делить, хапать. Из этого выросла несменяемость, неконкурентность всей политической среды.

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Она исключает такое европейское и западное явление, как включающая демократия — когда человек через общественные институты контролирует власть и влияет на нее. Он лишен этого. Огромная часть населения — вообще изгои. А их избранники — не равны по мандату: за них голосуют русские, поэтому они не имеют права управлять страной. [...] Страдают от этого все.

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Отсутствие конкуренции приводит к ощущению безнаказанности. Чиновники не сменяемы, судьи, прокуроры, адвокаты.

Это мафиозность.

Это такая паутина, порочный круг, это съедает энергию. Одни уезжают, другие опускаются.

Кто-то приспосабливается, соглашаются с этими условиями, некоторые сумасшедшие и наивные пытаются бороться,

но... никто еще не выиграл», — констатировал Урбанович.

По словам депутата, к настоящему времени в Латвии образовался самый настоящий застой. Ведь несмотря на разногласия на этнической почве, веру в перемены, по его ощущениям, утратили как русскоязычные жители, так и латыши.

«Для Латвии это самое плохое — болотистая безнадега. Просто никто не верит, что в принципе здесь что-то может измениться. И так мыслят не только те условные 30% [русскоязычных], но и остальные 70%.

Поменяется премьер, название партии, но всем понятно — суть не изменится. Потому что конкуренции нет.

Последние все депутаты, которые молодые — все из чиновничества идут, и в чиновничество вернутся. Это цементирует нашу беду. Маятник остановился. В Эстонии и в Литве, например, этот маятник ходит. Худо-бедно, со скрипом, но он ходит. И они, как мне кажется, именно поэтому будут успешны (или уже стали)», — отметил Урбанович.

Политик добавил, что перелом в общественно-политической жизни Латвии наступит лишь тогда, когда латышскоговорящие избиратели поймут, что национальные политики ими манипулируют в своих интересах.

«Когда латыш, запуганный танком с Путиным, который вот-вот придет, наконец-то поймет, что его разводят для того, чтобы в его кармане жить, вот только тогда наступит перелом.

Это фантастический сценарий: когда сами латыши поймут, что их дурят и, таким образом, живут в их карманах.

Когда они поймут это, они перестанут жить страшилками из прошлого или будущего. Прошло уже 25 лет, но некоторым народам надо было все 40 лет, чтобы понять всё. Я оптимист. Мы уже хотя бы об этом начали говорить», — сказал депутат.

Урбанович выразил уверенность, что с консолидацией общества возникнет запрос и на здоровую политическую конкуренцию.

«В латышских СМИ пишут — где же новые предложения, где эти новые политики?! Братцы. Как историк скажу. Никогда успешное еще предложение не было выдвинуто при отсутствии спроса. [...] Если не ждать героя или мессию, то единственный способ — самим признаться, что вас дурят. А это очень сложно.

Потому что тогда надо признать, что ты — дурак. [...] Нам нужно сообща решать проблемы. Не против друг друга, а сообща. Если такой заказ будет и от латышей, и от русских — всё! Все карлисы шадурскисы быстрее и гораздо талантливее меня всё сформулируют, как это сделать. Но пока нет заказа на это, пока принимают разводку «Русские идут! Латыш, не сдавайся!», пока это принимается большинством — ничего не изменится», — заключил оппозиционер.

Второй гость программы, писатель Алексей Евдокимов добавил, что консолидация общества — самый страшный кошмар правящих политиков. Ведь для них, считает Евдокимов, это станет концом карьеры.

«Все наши главные проблемы — общие. Но если общество это осознает и объединится, то первый вывод, который оно из этого сделает — это профессиональная несостоятельность власти. Той политической силы, даже более того — касты, которая находится у власти так или иначе все эти 25 лет.

Эта политическая сила — одна, в ней происходят какие-то движение, но она сидит у кормушки и никого не пускает. Она специально отравляет общество этими идеологическими миазмами, чтобы в обществе поддерживать рознь.

Рознь по самому примитивному, самому простому принципу — этническому. Чтобы общество не объединилось и не осознало, что это паразитическая властная система, которая совершенно не выполняет свои очевидные функции. Она не помогает стране развиваться, она не решает стоящие перед страной проблемы, она только работает на самообеспечение. Это паразитический организм. Его надо полностью сковырнуть, менять полностью эту политическую элиту.

Именно для того, чтобы этого не произошло, чтобы общество не мобилизовалось для снятия этих ребят с собственной шеи, нам будут постоянно рассказывать про Путина, СССР, русскую Пятую колонну, гибридную войну; будут приниматься все эти законы о нелояльных учителях, вестись процессы против блогеров... Потому что реальные социально-экономические проблемы только нарастают! И для отвлечения внимания начнется все эта идеологическая накачка», — заявил писатель.

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