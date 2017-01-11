Юрканс: Европа в отношении России будет действовать так, как скажет «дядя Дональд»

Янис Юрканс
 

Янис Юрканс. Фото: Edijs Pālens / LETA

США и Европа в вопросе санкций против России всегда были едины и последовательны, но после того, как на пост президента США был избран Дональд Трамп, который в своей риторике явно симпатизирует нынешним властям России, европейские политики заняли выжидательную позицию, сказал в интервью радио Baltkom бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, который считает, что Европа будет безоговорочно слушать нового хозяина Белого дома.

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«Европейские политики в отношении России заняли выжидательную позицию и будут делать так, как дядя Дональд скажет. А дядя Володя повлияет и на Меркель, и на мадам Ле Пен, и на все выборы, которые ожидаются в европейских странах», - указал бывший политик.

По его словам,

в Германии и во Франции предстоят выборы и очень многое зависит, кто сменит ключевых политиков, в том числе канцлера Германии и президента Франции.

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«Дело даже не в том, удастся ли Меркель остаться на своем посту. Важно то, что Германия должна развивать свою экономику, она не может себе позволить остановиться в развитии. 50% того, что производит Германия, она продает, а в Европе сегодня покупателей мало, так как там маленькая покупательная способность. Но есть большой спрос в России, в то же время есть и санкции. Неужели Германия пойдет на то, чтобы придерживаться санкций, но разрушать свою экономику, наверное нет, так долго это продолжаться не может», - сказал Юрканс.

Как указал бывший глава МИД Латвии, в марте Трамп должен будет решить вопрос о санкциях. "Конечно, санкционный вопрос решает не только Трамп, но и конгресс и сенат. И если они продлят санкции, то пока не ясно, какие это будут санкции, против кого. Ведь в этом вопросе очень много нюансов.

Но, будут договариваться, как говорил Горбачев:"Главное, чтобы процесс пошел". - указал Юрканс.

Ранее Янис Юрканс сказал, что и Латвия будет уважать любого президента США, поскольку у нее нет выбора. После победы на выборах президента США Дональда Трампа, латвийские политики будут выполнять все его указания и говорить: «Да, сэр».

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