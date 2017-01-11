Вейонис: правительство готово к непопулярным решениям

Правительство готово к непопулярным решениям, и в этом году они могут быть, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.

В этом году ожидаются серьезные решения в отношении налоговой политики, здравоохранения и образования. «Одним они понравятся, другим - нет. На мой взгляд, самое важное, чтобы правительство их приняло», - сказал президент.

На вопрос о том, не повлияют ли на эти решения предстоящие выборы самоуправлений, Вейонис признал, что выборы затрудняют этот процесс, однако во время встреч с премьером Марисом Кучинскисом он убедился в том, что у него есть желание принимать эти решения. «Я уверен, что отраслевые министры также будут готовы принять эти решения», - сказал президент.

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Говоря о других вопросах, Вейонис признал, что план реэмиграции оказался не очень успешным. Он также заявил, что в Латвии вообще слишком много разных планов. «Нам просто необходимо реально работать», - подчеркнул президент.

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