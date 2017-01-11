«Провалились попытки России при помощи «мягкой силы» повлиять на латвийцев»

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Попытки России при помощи политики «мягкой силы» повлиять на жителей Латвии не особенно успешны, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому

нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

«Но вопрос, разумеется, о содержании», - сказал Вейонис.

Реклама

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ. «Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке», - сказал Вейонис.

Еще по этой теме
Вешняков: главный элемент «мягкой силы» Латвии в России - Раймонд Паулс

Вешняков: главный элемент «мягкой силы» Латвии в России - Раймонд Паулс

Россия вошла в рейтинг 30 влиятельных стран по критерию «мягкой силы»

Россия вошла в рейтинг 30 влиятельных стран по критерию «мягкой силы»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы Wo&Men

98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности Showbiz

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео Wo&Men

Вековую эволюцию моды на брови показали на видео

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке Hi-Tech

Назван лучший автомобиль года в Северной Америке

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу? Wo&Men

Цвет глаз и отношения: подходите ли вы друг другу?

Президент Латвии

TVNET спрашивает

Счета за отопление для Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 