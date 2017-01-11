«Провалились попытки России при помощи «мягкой силы» повлиять на латвийцев»

Попытки России при помощи политики «мягкой силы» повлиять на жителей Латвии не особенно успешны, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому

нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

«Но вопрос, разумеется, о содержании», - сказал Вейонис.

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Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ. «Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке», - сказал Вейонис.

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