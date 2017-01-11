Этическая комиссия Сейма возбудила дело против Элксниньша

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Makare / LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня возбудила дело о возможном нарушении этики по просьбе депутата Солвиты Аболтини («Единство») дать оценку высказываниям Андрея Элксниньша («Согласие»). Выступая в прениях, он заявил, что, если «поставить к стенке» некоторых людей, государственное управление улучшится.

18 января комиссия заслушает обе стороны и решит, был ли нарушен этический кодекс.

Аболтиня считает, что высказывания Элксниньша противоречат пункту 8-му кодекса депутатской этики, который предусматривает, что депутат не употребляет таких высказываний и не поддерживает такие действия, которые можно оценить как призыв к незаконной деятельности.

Реклама

Аболтиня считает, что «лексика депутата Элксниньша» несовместима с работой депутата Сейма.

Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: «В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке».

Еще по этой теме
Элксниньш подаст в суд из-за отказа в доступе к Госстайне

Элксниньш подаст в суд из-за отказа в доступе к Госстайне

11-й Сейм принял 910 законов, активнее всех в прениях выступал Элксниньш

11-й Сейм принял 910 законов, активнее всех в прениях выступал Элксниньш

Элксниньш, Юдин, Шноре: кто еще из депутатов наказан за нарушение ПДД

Элксниньш, Юдин, Шноре: кто еще из депутатов наказан за нарушение ПДД


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей Сети Wo&Men

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей Сети

Раскрыты неизвестные подробности создания первого iPhone Hi-Tech

Раскрыты неизвестные подробности создания первого iPhone

В Китае запретили Pokemon GO Hi-Tech

В Китае запретили Pokemon GO

Дима Билан раскрыл свой семейный статус Showbiz

Дима Билан раскрыл свой семейный статус

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина Showbiz

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина

Депутаты

TVNET спрашивает

Счета за отопление для Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 