Этическая комиссия Сейма возбудила дело против Элксниньша

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня возбудила дело о возможном нарушении этики по просьбе депутата Солвиты Аболтини («Единство») дать оценку высказываниям Андрея Элксниньша («Согласие»). Выступая в прениях, он заявил, что, если «поставить к стенке» некоторых людей, государственное управление улучшится.

18 января комиссия заслушает обе стороны и решит, был ли нарушен этический кодекс.

Аболтиня считает, что высказывания Элксниньша противоречат пункту 8-му кодекса депутатской этики, который предусматривает, что депутат не употребляет таких высказываний и не поддерживает такие действия, которые можно оценить как призыв к незаконной деятельности.

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Аболтиня считает, что «лексика депутата Элксниньша» несовместима с работой депутата Сейма.

Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: «В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке».

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