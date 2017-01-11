Кучинскис: Латвия - за тесную модель сотрудничества Великобритании и ЕС

Латвия в будущем хотела бы видеть тесную модель отношений между ЕС и Великобританией, заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с руководителем делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Мишелем Барнье.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс, во время встречи Кучинскис заявил, что Латвия высоко оценивает прежнее единство Великобритании и ЕС. Важно сохранить принципы, о которых руководители государств и правительств договорились, а также придерживаться той роли органов в переговорах, которая установлена основными договорами с ЕС.

«Любое возможное соглашение с Соединенным Королевством должно быть основано на равновесии прав и обязательств.

Доступ к единому рынку означает соблюдение всех четырех видов свободы передвижения - лиц, товаров, услуг и капитала», - сказал Кучинскис.

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Он заявил, что Латвия хочет видеть в будущем модель тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией, основанную на балансе прав и обязательств всех задействованных сторон. Важными для Латвии сферами являются дальнейший статус ее подданных в Великобритании, а также сотрудничество в сфере экономики, иностранных дел, безопасности и обороны.

«Для Латвии важен вопрос о правовой преемственности в отношении живущих в Великобритании латвийских подданных - чтобы статус их не изменился, чтобы сохранились накопленные социальные гарантии и право на медицинское обслуживание», - сказал премьер.

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