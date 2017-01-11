Парламентская комиссия вызвала Кучинскиса на ковер

Поскольку правительство до сих пор не дало ответа на коллективное заявление «Дороги без ям», комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила пригласить на заседание премьер-министра Мариса Кучинскиса.
Председатель комиссии Виталий Орлов («Согласие») рассказал агентству ЛЕТА, что письмо премьеру уже подписано, и это было единогласное решение. Депутат напомнил, что правительству один раз уже продлевали срок для предоставления информации, но ответ получен не был.
Кучинскис приглашен на заседание через две недели, 25 января.
3 марта Сейм поручил правительству провести сравнительный анализ дорожных пошлин и регулирования в странах Балтии и до 1 сентября подать Сейму сообщение о потенциальных поправках в нормативных актах, нацеленных на то, чтобы налоги и пошлины за использование дорог тратились бы на их ремонт.
Затем срок был продлен до 1 декабря, но правительство по-прежнему не предоставило информации.Еще по этой теме