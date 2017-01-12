Калниньш: Россия превратилась из партнера в стратегическую проблему

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Перед событиями на Украине Россия считалась стратегическим, хотя и проблемным партнером НАТО, но сегодня она стала стратегической проблемой для любого, считает председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш («Единство»).

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В издании Латвийского института внешней политики «Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017», презентация которого состоится 18 января, Калниньш отмечает, что постоянные нарушения международного законодательства в комбинации с жестокими военными действиями на Украине и в Сирии вызывают в мире все больше неопределенности по поводу дальнейших действий России.

Одновременно депутат указывает, что

в отношениях с Россией Латвия всегда основывалась на принципах и прагматичном подходе.

«Латвия выступает за диалог с Россией, если только одновременно проводится политика сдерживания. Опыт научил политических лидеров Латвии, что наилучший диалог с Россией строится на основе строгих принципов, политической солидарности и сильной обороны», - отметил политик, добавив, что эти факторы являются частью политики, чтобы удержать Россию от каких-либо попыток дестабилизации в регионе.

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Калниньш отмечает, что последние два года НАТО была той силой, которая обеспечивала стабильность во всех граничащих с Россией странах. Действия НАТО в регионе Балтийского моря, что особенно важно для Латвии, являются прямой реакцией на демонстрацию президентом России Владимиром Путиным силы у границ альянса.

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