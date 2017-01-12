Ушаков пожелал «Единству», СЗК и ВЛ-ТБ/ДННЛ преодолеть на выборах 5%-ный барьер

Нил Ушаков
 

Нил Ушаков. Фото: Evija Trifanova / LETA

Председатель Рижской думы Нил Ушаков («Согласие») пожелал «Единству», Союзу «зеленых» и крестьян (СЗК) и национальному объединению «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) на выборах в Рижскую думу вначале преодолеть 5%-ный барьер и уже потом говорить о том, что они не будут сотрудничать с партиями «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР).

Партии правящей коалиции по инициативе «Единства» планируют подписать меморандум о сотрудничестве в ходе выборов в Рижскую думу, один из пунктов которого предусматривает отказ от создания коалиции с партиями «Согласие» и ЧСР.

Ушаков, комментируя меморандум, пожелал этим партиям для начала преодолеть 5%-ный барьер, чтобы в принципе попасть в думу.

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Мэр Риги подчеркнул, что представители этих партий с огромным удовольствием годами сотрудничают с нынешним руководством думы. Многие представители СЗК работали и продолжают работать в думе, например, Аскольд Клявиньш, который много лет был директором управления окружающей среды департамента по охране окружающей среды и жилищным вопросам. Представители нацобъединения и «Единства» тоже активно работают в Рижской думе и время от времени просят поддержки в решении разных вопросов, сказал Ушаков.

«Поэтому мы рады сотрудничеству! Но если они не хотят с нами сотрудничать, мы, скорее всего, это переживем»,

- отметил лидер «Согласия».

Меморандум «Единство», СЗК и нацобъединение намерены подписать, когда все политические силы выдвинут своих кандидатов на пост мэра Риги.

Кандидат в мэры Риги от «Единства» Вилнис Кирсис сказал журналистам, что «сменить власть в Риге можно только через сотрудничество всех коалиционных партий». Кроме того, и избиратели, и партнеры должны знать, чего ждать от коллег.

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