Мнения премьеров Латвии и Литвы об обязательном призыве различаются

Мнение премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и главы правительства Литвы Саулюса Сквернялиса о необходимости восстановления обязательной военной службы различаются.

Сегодня после встречи с литовским коллегой премьер-министр Латвии заявил журналистам, что не поддерживает введение обязательного призыва.

«У нас уже есть очень сильная профессиональная армия и сильная Земессардзе», - подчеркнул Кучинскис.

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В свою очередь Сквернялис сообщил, что правительство Литвы сдержит свое обещание и в целях укрепления армии восстановит обязательную военную службу.

«Мы пришли к выводу, что обязательная военная служба необходима, чтобы у армии был резерв на случай, если возникнет военная угроза», - подчеркнул литовский премьер.

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