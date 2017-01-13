Трукснис сегодня уйдет с поста председателя Юрмальской думы

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Edijs Pālens /LETA

 

Председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис (СЗК) сегодня на внеочередном заседании думы объявит об уходе с должности, сообщил агентству ЛЕТА руководитель отделения Латвийской Зеленой партии Янис Лединьш.

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Председателем Юрмальской думы планируют избрать Риту Спроге (Союз «зеленых» и крестьян). Кандидатуру Спроге может поддержать большинство депутатов, так за нее готовятся голосовать семь представителей СЗК, а также Карина Синькевича, которая была избрана по списку «Центра согласия», но сейчас уже оставила ряды этой партии.

Лединьш сказал, что переговоров с другими политическими силами о поддержке Спроге не было, но любой депутат может отдать за нее голос, чтобы «вместе работать на благо города».

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Внеочередное заседание Юрмальской думы состоится в 13.30.

В сообщении для прессы, распространенном Юрмальским самоуправлением, указано, что Трукснис продолжит работу в качестве депутата. Сам Трукснис отмечает, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы и энергию перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. 13 октября 2016 года он был смещен с должности, но позже снова утвержден на ней.

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