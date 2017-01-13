Труксниса на посту мэра Юрмалы сменила Рита Спроге

Рита Спроге
 

Рита Спроге. Фото: Evija Trifanova / LETA

После заявления председателя Юрмальской думы Гатиса Труксниса (Союз «зеленых» и крестьян, СЗК) об уходе с должности на заседании думы мэром города была избрана его заместитель Рита Спроге (СЗК).

Кандидатуру Спроге на этот пост предложил сам Трукснис. Другие кандидаты не выдвигались.

За избрание Спроге проголосовали 12 депутатов, против были двое - Мартиньш Стулпиньш и Арнис Абелитис из партии «Тебе, Юрмала». Воздержавшихся не было.

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Отвечая перед голосованием на вопросы о своей будущей работе, Спроге сказала, что будет работать в соответствии с ранее принятым бюджетом и планом развития. «Не будет радикальных изменений. Есть начатые работы, и они должны быть завершены. (...) Должна быть стабильная работа думы», - подчеркнула она.

Трукснис продолжит работу в качестве депутата.

В заявлении для СМИ он отмечает, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. 13 октября 2016 года он был смещен с должности, но позже вновь утвержден на ней.

Актуальным пока остается и вопрос о том, сохранит ли бывший юрмальский мэр статус члена входящей в СЗК Латвийской Зеленой партии (ЛЗП), так как сегодня этот вопрос будет рассматриваться на заседании думы ЛЗП.

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