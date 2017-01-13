Политолог рассказал, с чем связана отставка Труксниса

Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Evija Trifanova / LETA

Отставка мэра Юрмалы Гатиса Труксниса свидетельствует о том, что он достаточно серьезно думает о следующих выборах в самоуправление, и уход с должности - очень удачный маневр. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

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«Я думаю, что он принял правильное решение. Насколько я знаю, у него хороший рейтинг и поддержка общества в Юрмале у него есть. Исторически в Латвии любят политиков, которые уходят в отставку, они имеют более успешные результаты, чем те, которые держатся за кресло и никак не могут уйти.

Поэтому я думаю, что

это удачный предвыборный маневр, который даст ему плюсы.

Думаю, что Трукснис будет баллотироваться снова, и его нынешний уход - ясный сигнал», - сказал Раевский.

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Как уже сообщалось, председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис решил покинуть свой пост.

После заявления председателя Юрмальской думы Гатиса Труксниса (Союз «зеленых» и крестьян, СЗК) об уходе с должности на заседании думы мэром города была избрана его заместитель Рита Спроге (СЗК).

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