Гатис Трукснис
 

Гатис Трукснис. Фото: Rebeka Žeire / LETA

Дума Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) в пятницу вечером отменила решение правления партии об исключении бывшего мэра Юрмалы Гатиса Трукскниса.

За отмену решения голосовали 20 представителей думы, против были 17.

На вопрос, не свидетельствует ли такое голосование о расколе в партии, сопредседатель ЛЗП Ингмар Лидака ответил отрицательно. Отношение к одной личности не может расколоть партию, сказал он.

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Трукскнис сам в заседании думы решения не принимал, потому что после заседания Юрмальской думы, на котором он подал в отставку, он был увезен в больницу.

Председателем Юрмальской думы стала Рита Спроге (СЗК).

Как сообщалось, Трукснис подозревается в незаконном финансировании партий. 13 октября он был смещен с должности мэра Юрмалы, однако вскоре избран повторно.

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