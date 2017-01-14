Социолог: рейтинги партий падают из-за неразберихи с налогами

Айгар Фрейманис
 

Айгар Фрейманис. Фото: Ieva Lūka / LETA

В декабре в рейтингах популярности партий не было значительных изменений, но рейтинги правящих политических сил уменьшились, сообщил агентству ЛЕТА директор «Латвияс факти» Айгар Фрейманис.

Он связывает эти изменения с налоговой и бюджетной «неразберихой» в конце прошлого года, когда в декабре правящая коалиция решила все же отказаться от намерения ввести минимальные социальные взносы для микропредприятий.

Данные центра исследований SKDS также свидетельствуют, что в декабре снизились рейтинги всех коалиционных партий и особенно стремительно - Союза «зеленых» и крестьян.

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