Мурниеце: если людей что-то не устраивает, то пусть сами займутся политикой

Инара Мурниеце
 

Инара Мурниеце. Фото: Edijs Pālens / LETA

Жители Латвии в последнее время приняли за моду все и всех критиковать, дескать все плохо, но тем самым общество снимает с себя ответственность за происходящее в стране. Так считает спикер Сейма Инара Мурниеце («VL»-ТB/LNNK). В интервью NRA политик указала, что жители могут все изменить, вступая в политические партии или создавать свои с тем, чтобы реализовывать свое видение развития государства.

«Сегодня пошла такая мода говорить, что все у нас плохо. Таким образом люди освобождают от ответственности самих себя. Есть ответственность Сейма и правительства, но ведь есть и ответственность самих людей - заботиться самим о себе», - указала Мурниеце.

Для пущей убедительности она привела пример. «В одной школе за одной партой сидят два парня - один из них учится, другой тратит время на развлечения. Первый поступает в вуз, второй - нет. У первого - карьерный рост, а у второго - ничего...И что, в этом виноват Сейм и правительство?», - вопрошает Мурниеце.

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По ее словам, критикуя других, человек должен понять, а что он сам сделал на благо своей семьи, общества, страны.

«Критическое отношение - это хорошее дело, однако критика должна быть обоснованной. В ходе выборов люди выражают доверие конкретной партии или конкретному кандидату в депутаты. Это четкий мандат избирателя своему парламенту, как демократической цитадели. Ведь не происходит так, что, пройдя через двери Сейма, на депутатов прольется дождь и уже в следующую секунду они становятся черными и не могут принимать хороших решений. Если избирателей что-то не устраивает, то надо самим вступать в уже существующие политические партии или надо создавать свои политические силы. Это действия взрослого человека. А тезис «все плохо» не решает ничего», - сказала Мурниеце.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ināra Mūrniece: ja vēlētājus kaut kas neapmierina, jāiesaistās pašiem politikā

В качестве примера она упомянула теневую экономику и выплату зарплат «в конвертах», в чем общество принимает самое непосредственное участие.

«Те 600 млн евро, которые ежегодно платятся в «конвертах» - это один бюджет здравоохранения или обороны, и даже эта статистика не всегда отражает ясную картину того, как люди живут, так как для многих стало модно страдать и причитать», - считает политик.

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