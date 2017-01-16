Соглашение стран Балтии по проекту «Rail Baltica» планируется подписать 31 января

Соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию железнодорожного сообщения в рамках проекта «Rail Balticа» планируется подписать 31 января на встрече премьер-министров стран Балтии.

13 января министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон направила министрам и госконтролеру на согласование проект постановления правительства, одобряющего соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию «Rail Balticа».

Соглашение государств по «Rail Balticа» необходимо для того, чтобы зафиксировать в обладающем юридической силой документе обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожной магистрали. Соответствующие пункты содержатся в ряде принятых на встречах премьер-министров и министров Балтийских стран деклараций и совместных заявлений, часть которых также подписали высокопоставленные представители Финляндии, Польши и Еврокомиссии.

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На практике обсуждение связанных с «Rail Balticа» вопросов содержит проблемы из-за разных интерпретаций существующих деклараций.

Кроме того, подписанные представителями стран на данный момент документы не охватывают ряд важных и нуждающихся в регулировании проблем.

Тем самым, соглашение является одним из условий прокладки «Rail Balitcа». Цель соглашения заключается в том числе в повышении взаимного доверия между странами-участницами проекта.

Соглашение по «Rail Balticа» зафиксирует в обладающем юридической силой документе обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожной магистрали, соединяющей страны Балтии с Центральной Европой. Соглашение определяет общие технические параметры и маршрут «Rail Balticа», а также фиксирует срок ее строительства.

Соглашение определяет предварительные условия строительства магистрали, их исполнителя, а также роль совместного предприятия «RB Rail» в выполнении предварительных условий и строительстве «Rail Balticа» до полной готовности к эксплуатации.

Соглашение регулирует вопросы владения будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства. Участники согласуют предоставление доступа к инфраструктуре, а также общие ориентиры по назначению предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего «Rail Balticа».

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