«Тупые, однако, наши руководители». Адамсон раскритиковал политику Минобороны

Руководство Министерства обороны Латвии рассуждает отсталыми категориями и тратит огромные средства на реализацию устаревших, неэффективных методов защиты от угрозы, которой на самом деле даже не существует. Так решение Минобороны о размещении в Латгалии подразделения Национальных вооруженных сил прокомментировали в интервью Латвийскому радио 4 эксперт вопросам безопасности, полковник запаса Раймонд Рубловский и депутат Сейма, член комиссии по обороне и экс-министр внутренних дел Янис Адамсон.

В беседе с радиостанцией в рамках дискуссионной программы «Открытый вопрос» Адамсон указал, что военные части у границ — это исторический атавизм. По его мнению, намного умнее было бы развивать группы специального назначения.

«Высшее руководство нашего государства, руководство Минобороны, к сожалению, думают в категориях войны середины прошлого века. «Танки справа, танки слева, давай вперед!». [...] У нас в армии пехота, бэтээры закупим, гаубицы...

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По идее, основой основ наших вооруженных сил должны быть отряды быстрого реагирования и спецназ.

Учитывая именно специфику международной безопасности. Эту концепцию я начал защищать с 1994 года, как стал министром внутренних дел. По идее, такой спецназ должен быть во всех регионах — один, скажем, в Резекне, один в Кулдиге, один в Елгаве, один в Валмиере, один в Риге. Всего пять-шесть отрядов быстрого реагирования, в мирное время основная задача которых — освобождение заложников, борьба с терроризмом, арест особо опасных преступников, и так далее. Соответственно, все средства для выполнения этой задачи и направлены. Тогда мы увидим эффективное и надлежащее использование финансовых средств. Сейчас же...

Ну, разместим мы один-два батальона. Это коренным образом что-нибудь поменяет? Нет.

Спецназ же, в свою очередь, это как антидиверсанты, так и диверсанты. Один отряд может нанести больший вред, чем одна дивизия», — подчеркнул экс-министр.

Адамсон также выразил уверенность, что все существующие в стране силовые ведомства следует объединить в одно министерство.

«Из силовых ведомств необходимо создать единое ведомство, Министерство по национальной безопасности (можно назвать его хоть Министерством дворников, суть не в названии — суть в его функции). Исходя из реальных угроз, а не мнимых, надуманных.

На уэльском саммите НАТО пришло к выводу, что главная угроза безопасности во всем мире — это терроризм, потом — кибер атаки, и там целая плеяда других угроз.

Все силовые ведомства, все, от участкового, патрульного и до самого верха, должны быть озадачены борьбой с возможными угрозами терроризма», — сказал эксперт.

Бывший глава МВД добавил, что не видит реальных действий для борьбы с угрозой терроризма со стороны НАТО. Вместо этого НАТО вступает в ненужную, по мнению Адамсона, конфронтацию с Российской Федерацией. Латвия же в этом противостоянии, считает эксперт, выглядит жалко из-за «бестолковых» руководителей.

«Варшавский блок исчез, НАТО — осталось. По идее, перед надо должны были появиться новые задачи, новые функции. В идеале, должно было произойти так, как я говорил лет 15 назад:

НАТО становится войсками быстрого реагирования для поддержания правопорядка на нашей планете. При несомненном участии Китая, России, и целого ряда других государств. Тогда в этом есть смысл.

Западные политики пошли более легким путем. Искали-искали, кому противостоять, нашли Северную Корею. Потом Ирак. Потом Афганистан. Но что-то не получается с этим противником, хлипкий! Давайте возьмем Россию. И вот оно все возвращается на старые рельсы. Это тупиковый путь, он ведет в никуда.

Я абсолютно согласен с господином Трампом в том, что НАТО морально устарело.

Тупые, однако, наши руководители. Если бы у них были толковы мысли, никто из наших руководителей не выглядел бы жалко»,

— признался Адамсон.

На отсутствие реальных действий НАТО по борьбе с терроризмом в Европе указал и эксперт вопросам безопасности, полковник запаса Раймонд Рубловский, также принявший участие в дискуссии. По его мнению, новый президент США Дональд Трамп будет вынужден критично пересмотреть условия сотрудничества со странами альянса.

«Как граждан, нас мало волнует, кто конкретно из вот этих систем национальной безопасности будет заботиться о чем-то.

Когда людей взрывают на улице, когда грузовики врезаются в толпы в центре города, когда кто-то заходит в бар и расстреливает по 40-50 человек, и когда целая организация говорит, мол, это не наше дело, наше дело —угроза с Востока, возникает вопрос:

зачем мы платим огромные деньги на закупку вооружения, огромные деньги на то, что бы вы вообще получали зарплату?

Сейчас есть реальная угроза терроризма, и я согласен с Трампом, который сказал, что НАТО никак себя не проявило в борьбе с терроризмом. Два года происходили теракты, кризис беженцев, у вас было очень много времени и возможностей, чтобы как-то помочь, но вы даже не старались», — сказал эксперт.

Говоря о безопасности Латвии, Рубловский выразил согласие с тезисами Адамсона о том, нашей стране следует объединить силовые ведомства и начать думать современнее.

«Такой маленькой стране, как Латвия, нельзя распыляться и делать пять министерств, которые заботятся об одном и том же.

Эта идеология [Минобороны] — это даже не Сталинград, это Первая мировая война: мол, мы сейчас будем сдвигать к границам батальоны, мы сейчас будем сбивать что-то, что покажется [подозрительным], и так далее. Ребят! 21-й век... Сейчас глобальные технологии.

Сейчас никто никуда какими-то танковыми клиньями не пойдет; или пехота сейчас подтянется, как в Первую мировую, и куда-то траншею будет рыть? Ну, ребята (улыбается). Это давно все закончилось. Вы готовитесь к уже прошедшим войнам», — заключил Рубловскис.

«Тупые, однако, наши руководители». Адамсон раскритиковал политику Минобороны

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