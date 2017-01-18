Домбрава: в латвийской политике действуют агенты влияния России

Янис Домбрава
 

Янис Домбрава. Фото: Edijs Pālens / LETA

В латвийской политике и негосударственном секторе действуют агенты влияния России, заявил в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении депутат Сейма Янис Домбрава («Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, ВЛ-ТБ/ДННЛ).

На вопрос о том, может ли он назвать конкретных людей, которые являются этими агентами, политик ответил, что у Латвии был премьер-министр с тесными связями с Россией. Это руководитель компании «Латвияс газе» Айгар Калвитис, заключивший в свое время не выгодный для Латвии пограничный договор с Россией и занимающий должности, которые финансируются из России.

В свою очередь самым ярким примером является партия «Согласие», которая не скрывает сотрудничества с партией президента России.

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Домбрава отметил, что в Риге, например, практически нет движения яунсаргов, тогда как во многих небольших и более бедных самоуправлениях это патриотическое молодежное движение достаточно сильно.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ также считает, что многие вопросы решаются недостаточно быстро, например, о вещании в приграничной зоне, чтобы обеспечить жителей Латвии местной информацией.


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