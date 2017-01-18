Резекненский край: «Сознательной русификации у нас нет»

 

Фото: LETA

Благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны чувствуется влияние России, но утверждать, что Латгале русифицируется, нельзя. Об этом в интервью газете «Неаткарига» заявила глава Лудзенской краевой думы, председатель совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе.

Она отметила, что «те русские люди, которые живут у нас, это наши люди», потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение. Кроме того, даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны. «Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне», - сказала Генделе.

На вопрос о том, согласна ли она с утверждением, что Латгале русифицируется, глава Лудзенской краевой думы ответила отрицательно. «Когда-то и в наших совхозах, колхозах, на предприятиях Лудзы было много рабочих из СССР. Но на данный момент я считаю, что еще одно поколение, и этой проблемы - когда кто-то не говорит по-латышски - больше не будет. Я не говорю, что поэтому не нужно работать. Нужно! Но утверждать, что сейчас происходит сознательная русификация, я не могу», - сказала Генделе.

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