Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание

Глава парламентской фракции «Единство» Солвита Аболтиня демонстративно покинула заседание комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, на котором рассматривалось дело «о возможном нарушении этики» депутатом Сейма от партии «Согласие» Андреем Элксниньшем.

Напомним, дело было начато по просьбе Аболтини. Выступая в прениях, Элксниньш заявил, что, если «поставить к стенке» некоторых людей, государственное управление улучшится.

По мнению Аболтини, «лексика Элксниньша» несовместима с работой депутата Сейма.

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Между тем, в момент, когда дали слово Элксниньшу, который указал, что за время правления «Единства», представляемого Аболтиней, в разы вырос уровень коррупции, народ доведен до нищеты и бедности, Аболтиня не выдержала критики в свой адрес и демонстративно покинула заседание, пишет Skaties.lv.

Elksniņš savai aizstāvībai sarunu cenšas "stūrēt" Ābotiņas apvainojumu virzienā, viņa telpu atstāj. @TV3zinas— K. Žilde-Krēvica (@KristineZilde) 18 января 2017 г.

В итоге, как уже сообщалось, комиссия большинством голосов постановила, что Элксниньш нарушил этический кодекс и вынесла ему устное замечание.

Напомним, Элксниньш в прениях по предложению оппозиции об отставке министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы критиковал правительство и коалицию, заявив следующее: «В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае. Взять бы ради профилактики и поставить парочку к стенке, и мы начали бы строить дороги, заводы, все было бы в полном порядке».

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