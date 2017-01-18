Латвийские европарламентарии оценили назначение Таяни

Антонио Таяни
 

Антонио Таяни. Фото: REUTERS/Scanpix

Большинство латвийских европарламентариев положительно оценивает избрание Антонио Таяни президентом Европейского парламента (ЕП).

Так, евродепутат Ивета Григуле (СЗК) отмечает большой политический опыт работы Таяни и в ЕП, и в Еврокомиссии. Она также выражает надежду на то, что в следующие 2,5 года новый президент ЕП не допустит больших ошибок и потрясений, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь ЕП в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

Сандра Калниете («Единство») считает, что избрание Таяни президентом ЕП свидетельствует о создании в ЕП новой проевропейской и направленной на реформы платформы сотрудничества, в которую входят несколько политических групп, включая представляемую ею группу Европейской народной партии.

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Положительно отзываются о Таяни и однопартийцы Калниете евродепутаты Кришьянис Кариньш, Артис Пабрикс и Инесе Вайдере.

Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявил, что не хочет придавать избранию Таяни слишком большое значение. Он считает, что

его избрание, как и всегда в таких случаях, произошло на фоне разных закулисных сделок.

Евродепутат Татьяна Жданок (РСЛ) подчеркивает, что Таяни избран голосами коалиции, в которую входят только правые политические силы. Это драматически снизит влияние социалистов и демократов, что следует оценивать отрицательно, указывает она.

Депутат Европпарламента Андрей Мамыкин («Согласие») заявил: «Правые партии «приватизируют» Европейский союз, что негативно скажется на стабильности в Евросоюзе в целом и в Европарламенте в частности. Особенно негативное влияние это окажет на социальные инициативы Европейского парламента».

Как сообщалось, новым президентом Европейского парламента во вторник был избран представитель итальянских консерваторов Антонио Таяни.

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