Партии начали называть кандидатов на пост мэра Риги

Вчера кандидат партии «Единство» на пост мэра Риги Вилнис Кирcис с конкретными обещаниями на общем собрании Рижского отделения партии заявил старт на выборах Рижского самоуправления, пишет Diena.

В следующий понедельник лидера своего списка кандидатов объявит Союз «зеленых» и крестьян (СЗК). Одним из претендентов на эту роль является председатель правления СЗК Арманд Краузе. Он, как и один из кандидатов в мэры Риги от Нацобъединения Байба Брока, уже стартовал в списке под первым номером на муниципальных выборах 2013 года.

На предыдущих выборах за места депутатов Рижской думы боролись 12 политических сил, в думу вошли три: «Центр согласия» и «Честь служить Риге», получившие 39 из 60 мест, Нацобъединение, набравшее 17,8% и «Единство», набравшее 14,1% голосов избирателей.

Реклама

Еще по этой теме