Ближайшей ночью обледенеют дороги, сгустится туман

В ночь на пятницу и с утра местами в Латвии образуется обледенение, а также сгустится туман.

Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса, но с утра в Видземе столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем потеплеет до 0..+5 градусов.

Как ночью, так и днем местами будет моросить дождь. Во второй половине дня в Видземе, а вечером и в Латгале ожидаются умеренные дождь и снег.

Реклама

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.













































































































Aizvērt Зимняя Рига с необычного ракурса Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







В Риге в ближайшие сутки возможны туман и изморозь, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Ночью и с утра дороги обледенеют. Слабый или умеренный северо-западный ветер сменит направление на юго-западное, а температура воздуха составит 0..+3 градуса.