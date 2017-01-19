Ближайшей ночью обледенеют дороги, сгустится туман

 

Фото: AP/LETA

В ночь на пятницу и с утра местами в Латвии образуется обледенение, а также сгустится туман.

Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса, но с утра в Видземе столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем потеплеет до 0..+5 градусов.

Как ночью, так и днем местами будет моросить дождь. Во второй половине дня в Видземе, а вечером и в Латгале ожидаются умеренные дождь и снег.

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Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Зимняя Рига с необычного ракурса

Фото: Зимняя Рига с необычного ракурса0

В Риге в ближайшие сутки возможны туман и изморозь, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Ночью и с утра дороги обледенеют. Слабый или умеренный северо-западный ветер сменит направление на юго-западное, а температура воздуха составит 0..+3 градуса.


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