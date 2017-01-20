В Сейме административно наказали шесть депутатов

Ромуальд Ражукс
 

Ромуальд Ражукс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Во время осенней сессии Сейма административно были наказаны шесть депутатов, свидетельствует предоставленная парламенту информация.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит эту информацию на следующей неделе, а еще через неделю о нарушениях будет сообщено на заседании парламента. Руководитель комиссии Виталий Орлов отметил тот позитивный факт, что по сравнению с предыдущим периодом количество административно наказанных депутатов уменьшилось.

Четыре депутата наказаны за нарушения правил дорожного движения - Ивар Зариньш («Согласие») и Юрис Вилюмс (Латвийское объединение регионов) оштрафованы за превышение скорости и несоблюдение дистанции, а Артису Расманису (Союз «зеленых» и крестьян) вынесено предупреждение. Ромуальд Ражукс («Единство») оштрафован за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

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Депутат Иван Клементьев («Согласие») должен был заплатить штраф за несоблюдение правил бухгалтерского учета, сдачи отчетов и статистической информации, а к депутату Иманту Парданиексу (ВЛ-ТБ/ДННЛ) денежный штраф применен за несоблюдение правил Рижской думы о размещении рекламы, вывесок и других информационных материалов.

В мае прошлого года Сейм отменил иммунитет депутатов за административные правонарушения, постановив, что имена нарушителей будут объявляться с трибуны парламента.

Во время предыдущей сессии административные нарушения совершили десять депутатов.


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