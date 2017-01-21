Эксперт: Россия оказывает давление на страны Балтии, чтобы добиться отмены европейских санкций

 

Фото: LETA

Россия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения. Такое мнение в издании Латвийского института внешней политики «Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017» высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс.

Он напомнил о неофициальной встрече вице-премьера России Аркадия Дворковича в августе прошлого года с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым («Согласие»), а также тремя министрами, представляющими Союз «зеленых» и крестьян – министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, министром сообщения Улдисом Аугулисом и министром земледелия Янисом Дуклавсом.

Кудорс обратил внимание, что Дворковича поддерживает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его мнению, Дворкович является доверенным лицом Медведева и символизирует новое поколение российской политической элиты.

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Эта встреча выявила две тенденции, считает Кудорс. Первая – в Латвии продолжаются попытки внешнеполитической децентрализации. Хотя координирующая роль во внешней политике принадлежит Министерству иностранных дел, есть отдельные политики и политические силы, которые хотят налаживать межгосударственные отношения по своему усмотрению. Вместе с тем Кудорс отметил, что такая тенденция характерна на только для Латвии, но подобная практика в отношении России неприемлема.

Вторая тенденция –

визит Дворковича свидетельствует о том, что Россия пытается найти слабые места в единой внешней политике ЕС,

чтобы снизить давление европейских санкций на Россию за ее агрессию на Украине.

«Латвия, конечно, не задает тон в принятии внешнеполитических решений ЕС, но может повлиять на общий настрой в Брюсселе», - считает Кудорс.

«Если России удастся убедить все страны Балтии или хотя бы Латвию в том, что санкции следует отменить, это можно использовать, чтобы убедить и другие западные страны. До сих пор этого сделать не удалось, но аналогичное «прощупывание» Россия ведет и в других странах», - подытоживает Кудорс в своей публикации.

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