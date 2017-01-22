ПБ запросила информацию о командировках сотрудников Рижской думы в Россию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция безопасности (ПБ) запросила у Рижской думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в Россию, другие страны СНГ и Китай. Это необходимо для нужд контрразведки, пояснили агентству ЛЕТА в ПБ.

В случае необходимости ПБ запрашивает подобного рода информацию и в других самоуправлениях Латвии, однако конкретные самоуправления в ПБ не называют.

ПБ такого рода информация нужна для контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях,

поясняют в ПБ.

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Как сообщалось, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ 5 января 2016 года отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

По данным агентства ЛЕТА, подобный запрос Рижская дума получила впервые.

В 2015 году сотрудники разного ранга Рижской думы совершили 51 визит в Россию, другие страны СНГ и Китай.

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