Кудорс: странам Балтии в отношениях с Россией следует вооружиться терпением

Андис Кудорс
 

Андис Кудорс. Фото: Zilgma Kukle / LETA

Латвии и другим странам Балтии в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением. Такое мнение в издании Латвийского института внешней политики «Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017» высказал исполнительный директор Центра исследований политики Востока Андрис Кудорс.

Желание Кремля контролировать соседние страны, чтобы не утратить власть в самой России, не позволило возобладать нейтрально-научному взгляду на российскую историю, пишет Кудорс в своей статье.

Желание Москвы видеть в бывших советских республиках зоны эксклюзивных интересов автоматически приводит к разногласиям с теми странами, которые хотят проводить независимую от Москвы внешнюю политику.

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Поскольку Россия не может изменить стратегический выбор стран Балтии в пользу Запада, она постоянно предпринимает попытки дискредитировать балтийцев в глазах западных союзников.

Такую политику Россия проводила и в прошлом году, считает Кудорс.

В 2017 году Россия будет добиваться отмены европейских санкций, особое внимание в этом вопросе уделяя коммуникации с новым президентом США Дональдом Трампом и отдельными политическими силами в Европе, продолжает Кудорс.

Что касается двусторонних отношений, Латвии надо придерживаться золотой середины между законодательством и прагматичной внешней политикой, поддерживая экономическое сотрудничество в сферах, где Россия не предъявляет Латвии политических требований.

В целом Латвии и другим странам Балтии в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением и стараться не допустить, чтобы в 2017-м и 2018 году Россия в странах Балтии создала брешь в стене единой европейской внешней политики, подытоживает исполнительный директор Центра исследований политики Востока.

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