СЗК выдвинул Краузе на должность мэра Риги на предстоящих выборах

Арманд Краузе
 

Арманд Краузе. Фото: Ieva Čīka / LETA

Правление Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) сегодня выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах Рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе.

Краузе - заместитель председателя Крестьянского союза Латвии (КСЛ), парламентский секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК). В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.

В СЗК входят КСЛ и Латвийская Зеленая партия. У СЗК заключены соглашения о сотрудничестве с партией «Латвии и Вентспилсу», Лиепайской партией и политическим обществом по развитию края «Ливаны».

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