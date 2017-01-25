«Пора отказаться покорного следования внешней политике США или Латвия превыше всего!»

В конце прошлой недели мне довелось неудачно пошутить про Дональда Трампа. В одной весьма либеральной компании я рассказал расистский анекдот: «Вы слышали последние новости из Вашингтона? Из-за того, что перед ним эти помещения использовал чернокожий, первым приказом Трампа после инаугурации стало тщательно вымыть и продезинфицировать Овальный кабинет!» - пишет Юрис Пайдерс для портала Neatkarīgā Rīta Avīze.

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"Публика не посмеялась шутке, а восприняла ее как истину, и начали использовать мои слова как доказательство негодности Трампа для поста президента. Звучали фразы: «Я давно знал, что он расист! Его поддерживают Ку-клукс-клан и все расисты Америки!» Мне пришлось клясться и божиться, что это была шутка.



Только после того, как я несколько раз заявил, что история про дезинфекцию Овального кабинета – фейк, одна дама пошутила в ответ. Логичней было бы, если бы в свое время Джордж Буш приказал тщательно вымыть и продезинфицировать Овальный кабинет, прежде чем начать в нем работать. Всем же известно, что на столе этого кабинета президент Билл Клинтон удовлетворял свои сексуальные желания с молоденькой практиканткой Белого дома.

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Процесс, который происходит в Латвии (и не только в Латвии), можно назвать трампофобией.

Есть люди, которые любой шаг, действие или высказывание нового президента США воспринимают как очередное доказательство того, что он не достоин должности, а также глупости или зловещих замыслов.



Мой пример с серьезно воспринятой шуткой про Трампа – не случайность. Утром в понедельник я включил ЛТВ, которое претендует на роль общественного телевидения. В передаче «Утренняя панорама» Карлис Даглис пытался втолковать зрителям, что

сотни тысяч американцев, которые приехали в Вашингтон, чтобы вживую наблюдать за инаугурацией Трампа, на самом деле приехали, чтобы выразить протест против Трампа.

В свою очередь, Линда Калниня рассказала, что представитель Трампа «орет в твиттере».



Если не нравится ЛТВ, переключимся на Euronews. В Берлине прошла гигантская антитрамповская демонстрация. Одна из участниц рассказала в телекамеру, что она протестует, потому что из-за Трампа у женщин отняты все права – право принимать решение о своем теле!





О ужас, не прошло и двух недель после инаугурации, а Трамп уже запретил аборты в Европе!





Да! Инаугурационная речь Трампа отличалась от того политкорректного сиропа, который лил Барак Обама. Стоит немного ознакомиться со сказанным Дональдом Трампом: «Слишком долго только небольшая группа в нашей столице получала все блага от правления, а простым людям за это надо было платить. Вашингтон расцветал, но люди не получали своей доли богатства. Политики получали блага, но рабочие места ликвидировались, а заводы закрывались. Элита защищала себя, но оставляла беззащитными жителей страны. Их победы не были вашими победами, их триумф не был вашим триумфом.

Пока они в столице радовались на праздниках, обедневшим семьям по всей нашей стране мало оставалось радости»

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Трамп раскритиковал принципы свободного рынка так: «Десятилетиями мы делали богатыми иностранную промышленность за счет американской. Мы субсидировали чужие армии, позволяя уменьшаться нашим вооруженным силам! Мы защищали границы других стран, одновременно не укрепляя наши собственные границы! Мы потратили миллиарды долларов на заокеанские страны, пока американская инфраструктура старела и разрушалась.

Мы делали другие страны богатыми, позволяя тонуть нашей собственной.

Один за другим наши заводы ликвидировались, чтобы перенести производство в другие страны, не думая о миллионах американский рабочих, которые останутся без работы».



Поэтому Трамп призвал все иностранные столицы услышать послание новой администрации: «С этого дня и в дальнейшем нами руководит принцип – Америка прежде всего!»

Для начала замените в тексте Трампа «Америку» на «Латвию», а «Вашингтон» на «Ригу», и тогда попытайтесь понять, против чего протестуют противники Трампа?

Если Трамп действительно выполнит свою внутриполитическое обещание («Американцы хотят лучшие школы для своих детей, безопасность для своих семей и хорошую работу для себя. Это разумные и справедливые требования общества») и добьется на этом поприще результатов, это изменит не только мир, но и распределение власти в Америке.

Возьмем пример с Трампа и выдвинем, как главный принцип, лозунг: «Латвия прежде всего!»





Приход Трампа к власти означает, что настало время стать ответственными, а Латвии пришел последний срок отказаться от покорного следования внешней политике США".

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