Бергманис: НАТО должно меняться вместе с международной средой безопасности

Необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности, заявил, выступая сегодня в Сейме, министр обороны Раймонд Бергманис.

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Поддержка союзников в последние годы для Латвии особенно важна, а 2016 год в целом был историческим для ее безопасности в контексте решений Уэльсского и Варшавского саммитов НАТО, отметил он.

«Мы в Латвии выступаем за сильный Североатлантический альянс, который в состоянии защитить своих членов от всех угроз - и с востока, и с юга», - сказал Бергманис.

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В прошлом году Латвия участвовала в шести международных операциях, в которые отправила 73 военнослужащих.

Латвия также вносит вклад в борьбу с международным терроризмом, участвуя в международной военной операции «Inherent Resolve» в Ираке против террористической группировки «Исламское государство». При этом Латвия продолжает свое участие в различных формированиях сил быстрого реагирования НАТО и ЕС, отметил министр обороны.

«Оборона государства - в наших руках, и мы сами выбираем своих стратегических партнеров.

Мы не только являемся частью сильнейшего в мире военного альянса, но и наш главный стратегический партнер - сильнейший военный партнер в сегодняшней международной политике», - сказал он.

Бергманис указал, что Латвия не заинтересована в увеличении армии бюрократов ЕС, но охотно видела бы сотрудничество ЕС и НАТО в совершенствовании боеспособности, отражении гибридных угроз и вызовов в киберпространстве.

Он считает необходимым также решить вопрос об обучении обороне государства, в том числе о введении военных занятий в старших классах средней школы.

Как сообщалось, сегодня в Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты.

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