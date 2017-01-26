Бергманис: НАТО должно меняться вместе с международной средой безопасности

Раймонд Бергманис
 

Раймонд Бергманис. Фото: Ieva Lūka / LETA

Необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности, заявил, выступая сегодня в Сейме, министр обороны Раймонд Бергманис.

Еще по этой теме

Поддержка союзников в последние годы для Латвии особенно важна, а 2016 год в целом был историческим для ее безопасности в контексте решений Уэльсского и Варшавского саммитов НАТО, отметил он.

«Мы в Латвии выступаем за сильный Североатлантический альянс, который в состоянии защитить своих членов от всех угроз - и с востока, и с юга», - сказал Бергманис.

Реклама

В прошлом году Латвия участвовала в шести международных операциях, в которые отправила 73 военнослужащих.

Латвия также вносит вклад в борьбу с международным терроризмом, участвуя в международной военной операции «Inherent Resolve» в Ираке против террористической группировки «Исламское государство». При этом Латвия продолжает свое участие в различных формированиях сил быстрого реагирования НАТО и ЕС, отметил министр обороны.

«Оборона государства - в наших руках, и мы сами выбираем своих стратегических партнеров.

Мы не только являемся частью сильнейшего в мире военного альянса, но и наш главный стратегический партнер - сильнейший военный партнер в сегодняшней международной политике», - сказал он.

Бергманис указал, что Латвия не заинтересована в увеличении армии бюрократов ЕС, но охотно видела бы сотрудничество ЕС и НАТО в совершенствовании боеспособности, отражении гибридных угроз и вызовов в киберпространстве.

Он считает необходимым также решить вопрос об обучении обороне государства, в том числе о введении военных занятий в старших классах средней школы.

Как сообщалось, сегодня в Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты.

Еще по этой теме
Министр обороны обещает предпринимателям прибыль от размещения сил НАТО

Министр обороны обещает предпринимателям прибыль от размещения сил НАТО

НАТО перебросило в Литву первых военнослужащих из Германии и Бельгии

НАТО перебросило в Литву первых военнослужащих из Германии и Бельгии

Новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО

Новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийский певец возмущен:за ничтожный долг надо платить 50 евро Showbiz

Латвийский певец возмущен:за ничтожный долг надо платить 50 евро

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини Showbiz

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь Showbiz

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе Showbiz

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Видео, тронувшее мир: пес спас друга, тонущего в бурлящей реке Wo&Men

Видео, тронувшее мир: пес спас друга, тонущего в бурлящей реке

TVNET спрашивает

Доволен ли ты своим местом работы? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 