ВЛ-ТБ/ДННЛ рассматривает на пост мэра Риги кандидатуры Колса и Броки

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ рассматривает как возможных кандидатов на пост мэра Риги Байбу Броку и Рихарда Колса.

В четверг вечером правление Рижского отделения ВЛ-ТБ/ДННЛ приняло решение о выдвижении двух этих кандидатур, рассказал агентству ЛЕТА глава отделения Дайнис Лоцис.

Окончательное решение планируется принять в понедельник, 30 января.

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Остальные коалиционные партии уже выдвинули лидеров своих списков на выборы в Рижское самоуправление - это Вилнис Кирсис («Единство») и Арманд Краузе (Союз «зеленых» и крестьян).

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