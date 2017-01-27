Вейонис: политикам в решении важных вопросов нужна помощь ученых

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвийским политикам при решении сложных вопросов нужна точка зрения ученых и аналитиков, заявил на открытии 75-ой ежегодной конференции Латвийского университета (ЛУ) президент Латвии Раймонд Вейонис.

По его словам, после восстановления независимости Латвия сделала огромный скачок в развитии, но путь к благосостоянию не обошелся без ошибок, поэтому дискуссии с участием исследователей необходимы.

Президент заявил, что Латвия может гордиться своими учеными, которые с честью несут в мире ее имя. Ученым Латвии нужно еще более активно работать на международном уровне, им нужны признанные в других странах научные работы, считает Вейонис.

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«Латвия гордится своими учеными, работающими за границей, особенно если они не забывают о родине и стоят «мосты» сотрудничества»,

- добавил он.

Президент высказал благодарность ЛУ, который готовит ученых и специалистов разных областей, а также пожелал ученым Латвии решительности, стремления к совершенству, уверенного взгляда в будущее и требовательности к себе. Также он пожелал им крупных открытий, которые будут способствовать популяризации Латвии в мире и увеличению конкурентоспособности ее предприятий.


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