Бондарс: «В ближайшее время ЕС разделится на группы»

Европейский союз в ближайшее время разделится на группы. Причины – значимые различия между странами-должницами и странами-донорами, обозначившиеся после экономического кризиса, и кризис с беженцами. Такое мнение высказал лидер Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс, побывавший на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«О будущем Европы сегодня судит очень узкая группа стран»

«О будущем Европы сегодня судит очень узкая группа стран, так называемое ядро ЕС, и в ближайшее время Евросоюз разделится на группы, – сказал он в интервью Latvijas avīze. – В Давосе упоминали невыполнение Польшей и Венгрией обещаний, которые те дали, вступая в ЕС, и это вызывает множество вопросов, какой будет новая модель Евросоюза».

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По словам Бондарса, единственное, что на форуме прозвучало о странах Балтии: взгляд других европейских стран на Россию может отличаться от представлений Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.

Бондарс отметил, что если на Давосском форуме и было отмечено какое-то беспокойство, то только по поводу политических рисков.

На экономических же панелях такие ораторы, как глава МВФ Кристин Лагард, министры финансов Англии и Германии, глава японского Центробанка – все как один прогнозировали экономически успешный 2017 год.

Потапкин в Вашингтоне порадовал сенаторов

Рассказал Бондарс и о визите группы латвийских парламентариев в Вашингтон, который состоялся в конце прошлого года.

«Визит в Америку был символическим в том плане, что прошлой весной во время предвыборной кампании президента США звучало мнение, что страны Балтии останутся беззащитными, если вдруг начнется агрессия, – поделился политик. – Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате, недвусмысленно заявил – такого не будет!

Все страны-участницы под защитой НАТО! Это обязательство Америки. Последовало мое письмо мистеру Макконнеллу с благодарностью за твердую позицию и предложением о встрече парламентариев, которая подтвердила бы, что наша страна действительно может чувствовать себя в безопасности.

В декабре прошли очень дружественные переговоры в Вашингтоне между балтийцами и американцами. Символический смысл у визита был. Его важность подчеркнуло то, что с американской стороны сидели 9 сенаторов. От Латвии были я, Ояр Калниньш, Рихард Колс, Артис Расманис, Сергей Потапкин. Был открытый диалог.

Один сенатор хотел узнать, как чувствуют себя наши русскоязычные. Я сказал – господин Потапкин русский, депутат Сейма, пусть расскажет. И насчет того, хотят ли русскоязычные, чтоб кто-то пришел их освобождать, Потапкин твердо ответил – никаких освободителей нам не надо. У нас есть проблемы, но мы их можем решить сами».

Надо искать контакты с администрацией Трампа

По мнению Бондарса, латвийским властям надо не дожидаться инициативы администрации нового президента США Дональда Трампа, а самим искать контакты.

«Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, – говорит он. –

Надо создавать отношения с новой администрацией. В сообщении МИДа есть идея – надо сохранять отношения. Нет.

Прежние ушли из Вашингтона. На их место пришли другие, и с ними надо налаживать контакт. В Европе должны быть преобразования в странах ядра ЕС, надо понять, куда они поведут. Посольствам надо ориентироваться в том, что другие страны хотят от будущего ЕС, и чего хотим мы, помимо еврофондов и громкой поддержки того или другого принципа.

Что Европа изменится, это точно. Нынешней элите придется задуматься, не ограничить ли смакование вин. Не обратиться ли к людям, у которых нет работы, нет надежного будущего, тем, по кому ударили социально-экономические проблемы. Эти проблемы появились из-за процессов глобализации, от которых не все выиграли. О проигравших элита забыла. Рано или поздно проигравшие консолидируются против элиты.

На Давосском форуме была панель – Европа после ЕС. Давос всегда поддерживал ЕС, тут не проталкивалась идея, что ЕС рушится, разваливаться или идет к концу. Но сегодня эта тема больше не табу, а обсуждаемая реальность. Латвии наконец надо осознать, в чем наши интересы, как их реализовать и сколько это нам будет стоить. Сейчас высокие должностные лица не говорят про эти вещи с обществом. Пустые фразы не отражают то, что происходит в мире и Европе».

Что касается отношений Латвии с Россией, то они будут складываться в русле общей политики Европейского союза и США,

признал Бондарс.

«Нам также надо ясно сообщить союзникам про наши интересы. Не паранойя, а наши интересы. В чем наши ценности, через которые мы не переступим», – сказал он.

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