Европарламент рассмотрит петицию Мамыкина по вопросу неграждан

Андрей Мамыкин
 

Андрей Мамыкин. Фото: Evija Trifanova / LETA

В Европарламенте пройдут слушания по петиции о правах неграждан, которую еще летом прошлого года депутаты Европарламента Яна Тоом, Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (Согласие) передали в Европарламент.

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Дебаты пройдут по проблемам дискриминации проживающих в Латвии и Эстонии лиц без гражданства.

По мнению европарламентариев,

проведение дебатов свидетельствует о том, что Европарламент считает ненормальной ситуацию безгражданства в странах Евросоюза.

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Депутаты еще в июне передали в собрание петицию о правах неграждан. Под петицией подписались более 20 тыс. человек. Они призвали покончить с неравным обращением с негражданами в Прибалтике: предоставить им право состоять в политических партиях и голосовать на выборах в Европарламент.

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