Европарламент рассмотрит петицию Мамыкина по вопросу неграждан

В Европарламенте пройдут слушания по петиции о правах неграждан, которую еще летом прошлого года депутаты Европарламента Яна Тоом, Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (Согласие) передали в Европарламент.
- Премьер Эстонии: Мое правительство не способно решить проблему неграждан 24 января 2017 г.
- Президент поборется за право новорожденных неграждан получать гражданство 15 января 2017 г.
- Нацблок: неграждан нужно лишить влияния в политике 15 декабря 2016 г.
- Президент: для предоставления гражданства детям неграждан еще надо найти правовое решение 14 декабря 2016 г.
Дебаты пройдут по проблемам дискриминации проживающих в Латвии и Эстонии лиц без гражданства.
По мнению европарламентариев,
проведение дебатов свидетельствует о том, что Европарламент считает ненормальной ситуацию безгражданства в странах Евросоюза.
Депутаты еще в июне передали в собрание петицию о правах неграждан. Под петицией подписались более 20 тыс. человек. Они призвали покончить с неравным обращением с негражданами в Прибалтике: предоставить им право состоять в политических партиях и голосовать на выборах в Европарламент.Еще по этой теме