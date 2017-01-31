Политолог: Ушаков не успеет «спасти» рижские улицы к выборам

У нынешнего мэра Риги Нила Ушакова есть все шансы проиграть муниципальные выборы в июне этого года: за четыре года он так и не выполнил свое главное обещание перед рижанами — привести в порядок городские улицы и дороги, заявил в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности» политолог Филипп Раевский.

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В беседе с радиостанцией политолог дал понять, что проводить выборы зимой было бы намного выгоднее для нынешнего руководства думы — ведь под снегом не видно, в каком состоянии столичные улицы.

«Я очень хорошо помню предыдущую предвыборную кампанию. Выборы в муниципалитет передвинули на июнь, и, насколько я помню, одна из закулисных версий была такая: будет хорошая погода и люди будут оптимистичнее, чем в марте, когда темно, слякоть, пессимизм. Оптимизм на выборах — это всегда хорошо, особенно для тех, кто уже в политике долго, ведь оценка их работы только улучшается. Только это не касается нынешнего руководства, потому что растает снег и обнаружатся дороги.

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Одним из основных обещаний Ушакова на предыдущих выборах было то, что он приведет в порядки улицы. Это было большое обещание. И мой комментарий был тогда такой: если Ушаков за четыре года приведет в ощутимый порядок хотя бы часть улиц Риги, он будет непобедим.























































Aizvērt Бардак на ул. Барона Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







То, что сейчас происходит на улицах, символом чего стала ул. Барона, показывает, что это обещание не выполнено.

Улицы растают и их не успеют залатать к началу июня, когда будут выборы. Невыполнение таких обещаний — фундаментальных! — нервирует избирателей. Это то, что может помешать г-ну Ушакову собрать 51% голосов», — считает политолог.

Раевский добавил, что считает вполне вероятным сценарий, при котором Ушаков и его команда уйдут в оппозицию Рижской думы.

«В этой ситуации любой из названных кандидатов может быть мэром. Когда г-н Ушаков стал мэром, он знал о Рижской думе столько же, сколько и Вилнис Кирсис. [...] Я думаю, что политика думы сильно не изменится. Если мы говорим о социальной политике, которую так активно рекламирует г-н Ушаков, то отмечу, что за Рижской думой я слежу уже более 20 лет, и еще ни один новый мэр никогда не упразднял социальные проекты своих предшественников. Так что в социальной политике самоуправления нет вообще ничего нового. Особых изменений в этом плане не будет. В других каких-то планах — конечно, да. Но люди ведь всегда о социальной политике думают, а там изменений не будет, не верю», — указал Раевский.

В свою очередь политолог Кристиан Розенвалдс в комментарии Латвийскому радио 4 указал, что

не исключает вмешательства в ход выборов со стороны власти и правоохранительных органов.

«Если найдутся какие-то новые компроматы против верхушки думы, какие-то коррупционные схемы — это может повлиять на исход выборов. Но это только в том случае, если люди типа Америкса, Ушакова или кто-то из их ближайшего окружения окажутся под стражей.

Если перед выборами будут найдены компроматы наподобие «Ушаков в каком-то там пятом году что-то неправильно записал» — это не будет действовать», — заключил Розенвалдс.

Выборы в самоуправления состоятся 3 июня 2017 года.

Большинство кандидатов на пост мэра Риги уже известны. Так, кандидатом от Союза «зеленых» и крестьян в мэры Риги выдвинут Арманд Краузе; под первым номером от списка Национального объединения на муниципальных выборах в Риге будет стартовать бывшая министр юстиции Байба Брока; кандидат в мэры столицы от «Единства» — Вилнис Кирсис; стартует на выборах и партия Артуса Кайминьша KPV LV, которая примет решение о своем кандидате в мэры на собрании в середине февраля; желание баллотироваться на выборах от Новой консервативной партии Яниса Борданса изъявила и бывшая замначальника антикоррупционного бюро Юта Стрике; также в выборах планируют участвовать кандидаты от партий «От сердца – Латвии» и Объединения регионов.

В действующем созыве Рижской думы представлено всего три партии, сумевших преодолеть 5-процентный избирательный барьер: «Согласие»/«Честь служить Риге», Национальное объединение и «Единство».

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